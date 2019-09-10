شاهد.. الإمارات تقلب الطاولة على ماليزيا في تصفيات مونديال "قطر 2022"
استهل منتخب الإمارات غمار تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وكأس آسيا 2023 بالصين، بفوز خارج أرضه على نظيره الماليزي (2-1)، اليوم الثلاثاء.
وباغت اللاعب الماليزي، شفيق رحيم، الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية.
ماليزيا تتقدم بالهدف الأول على #منتخب_الإمارات في الدقيقة الأولى#ماليزيا_الإمارات#منتخب_الإمارات#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/AfdzvNOZA9— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 10 сентября 2019 г.
ولكن المهاجم الإماراتي، علي مبخوت، قلب الأمور رأسا على عقب، بإحرازه هدفين متتاليين للأبيض، في الدقيقتين (43، و75) من عمر المباراة التي جرت على الملعب الدولي "بوكيت جاليل" في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
عرضية متقنة وارتقاء فضائي..#علي_مبخوت يطلق رأسية في شباك ماليزيا مسجلاً هدف التعادل لـ"الأبيض"#ماليزيا_الإمارات#منتخب_الإمارات#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/eNC1ZErwfr— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 10 сентября 2019 г.
الهداف #علي_مبخوت يزور الشباك للمرة الثانية..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 10 сентября 2019 г.
انطلاقة سريعة ثم إنهاء في الشباك ليتقدم "الأبيض" بالهدف الثاني#ماليزيا_الإمارات#منتخب_الإمارات#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/CvhTNEEKzU
وتقدم الأبيض الإماراتي إلى مركز الوصافة في المجموعة السابعة (G)، بفارق نقطة خلف منتخب تايلاند، الذي تغلب بدوره على مضيفه الإندونيسي بثلاثية نظيفة، في ثاني مباراة له.
في حين مني منتخب ماليزيا بالهزيمة الأولى، وتراجع إلى المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط، ويليه فيتنام في المرتبة الرابعة، برصيد نقطة واحدة، ومن ثم إندونيسيا في المركز الخامس الأخير من دون رصيد.
المصدر: "@ADSportsTV"