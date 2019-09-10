استهل منتخب الإمارات غمار تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وكأس آسيا 2023 بالصين، بفوز خارج أرضه على نظيره الماليزي (2-1)، اليوم الثلاثاء.

وباغت اللاعب الماليزي، شفيق رحيم، الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية.

ولكن المهاجم الإماراتي، علي مبخوت، قلب الأمور رأسا على عقب، بإحرازه هدفين متتاليين للأبيض، في الدقيقتين (43، و75) من عمر المباراة التي جرت على الملعب الدولي "بوكيت جاليل" في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

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وتقدم الأبيض الإماراتي إلى مركز الوصافة في المجموعة السابعة (G)، بفارق نقطة خلف منتخب تايلاند، الذي تغلب بدوره على مضيفه الإندونيسي بثلاثية نظيفة، في ثاني مباراة له.

في حين مني منتخب ماليزيا بالهزيمة الأولى، وتراجع إلى المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط، ويليه فيتنام في المرتبة الرابعة، برصيد نقطة واحدة، ومن ثم إندونيسيا في المركز الخامس الأخير من دون رصيد.

المصدر: "@ADSportsTV"