 
مباشر
عاجل
الخارجية البريطانية: تصرفات إيران خرق للقانون الدولي وسنطرح قضية "Adrian Darya 1" في مجلس الأمن

شاهد.. "الفدائي" الفلسطيني يعود بخيبة أمل من سنغافورة

الرياضة

شاهد..
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdsi

خسر منتخب فلسطين أمام مضيفه السنغافوري (1-2)، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وفاجأ السنغافوري، محمد شاكر بن حمزة، منتخب "الفدائي" بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك الفلسطيني، ياسر حمد، التعادل سريعا، بحلول الدقيقة 13 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.   

 

وتقدم أصحاب الأرض مرة أخرى، عند الدقيقة 39، بهدف سجله المدافع، محمد صفوان بحر الدين.

إقرأ المزيد
شاهد.. انطلاقة قوية لـ
شاهد.. انطلاقة قوية لـ "الفدائي" الفلسطيني في تصفيات مونديال "قطر 2022"

ومني "الفدائي" الفلسطيني بالهزيمة الأولى وذلك بعد انطلاقته القوية في بداية مشواره بالتصفيات بفوزه على نظيره الأوزبكستاني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الخميس الماضي، وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة خلف سنغافورة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قاموس انتخابي للصم والبكم والمكفوفين في تونس