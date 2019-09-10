شاهد.. "الفدائي" الفلسطيني يعود بخيبة أمل من سنغافورة

خسر منتخب فلسطين أمام مضيفه السنغافوري (1-2)، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وفاجأ السنغافوري، محمد شاكر بن حمزة، منتخب "الفدائي" بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

سنغافورة 1×0 فلسطين , محمد شاكر بن حمزة https://t.co/GDwtl0olW5 — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) 10 сентября 2019 г.

وأدرك الفلسطيني، ياسر حمد، التعادل سريعا، بحلول الدقيقة 13 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

سنغافورة 1×1 فلسطين , ياسر حمد https://t.co/LgAehiu4z6 — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) 10 сентября 2019 г.

وتقدم أصحاب الأرض مرة أخرى، عند الدقيقة 39، بهدف سجله المدافع، محمد صفوان بحر الدين.

سنغافورة 2×1 فلسطين , صفوان https://t.co/7awB2I4QmR — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) 10 сентября 2019 г.

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ومني "الفدائي" الفلسطيني بالهزيمة الأولى وذلك بعد انطلاقته القوية في بداية مشواره بالتصفيات بفوزه على نظيره الأوزبكستاني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الخميس الماضي، وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة خلف سنغافورة.

المصدر: وكالات