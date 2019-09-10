 
مباشر

الكنغر الأسترالي يهزم الأزرق الكويتي في عقر داره (فيديو)

الرياضة

الكنغر الأسترالي يهزم الأزرق الكويتي في عقر داره (فيديو)
AFP Yasser Al-Zayyat
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mduu

خرج منتخب أستراليا بفوز عريض من ملعب نظيره الكويتي (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأحرز الكنغر الأسترالي، ماثيو ليكي، هدفين متتاليين لبلاده، في الدقيقتين (7 و30)، بينما تكفل زميله، آرون موي، بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 38 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الكويت.

إقرأ المزيد
شاهد..اليمن يفاجئ السعودية في تصفيات مونديال قطر 2022
شاهد..اليمن يفاجئ السعودية في تصفيات مونديال قطر 2022

واحتفظ منتخب الكويت، بالرغم من هذه الهزيمة، بصدارة المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، حصدها عقب فوزه العريض على نيبال (7-0)، في الجولة الأولى.

وتقدم منتخب أستراليا إلى مركز الوصافة، متقدما بفارق الأهداف على الأردن ونيبال، ومن ثم تايوان في المرتبة الخامسة والأخيرة من دون نقاط.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مرشح رئاسي تونسي خلال المناظرات: الفساد الآن على يساري!