الكنغر الأسترالي يهزم الأزرق الكويتي في عقر داره (فيديو)

خرج منتخب أستراليا بفوز عريض من ملعب نظيره الكويتي (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأحرز الكنغر الأسترالي، ماثيو ليكي، هدفين متتاليين لبلاده، في الدقيقتين (7 و30)، بينما تكفل زميله، آرون موي، بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 38 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الكويت.

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واحتفظ منتخب الكويت، بالرغم من هذه الهزيمة، بصدارة المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، حصدها عقب فوزه العريض على نيبال (7-0)، في الجولة الأولى.

وتقدم منتخب أستراليا إلى مركز الوصافة، متقدما بفارق الأهداف على الأردن ونيبال، ومن ثم تايوان في المرتبة الخامسة والأخيرة من دون نقاط.

المصدر: وكالات