شاهد..اليمن يفاجئ السعودية في تصفيات مونديال قطر 2022
حقق المنتخب اليمني مفاجأة كبيرة بتعادله مع نظيره السعودي (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
وسجل المهاجم اليمني، محسن قراوي، هدف التقدم لبلاده مبكرا، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.
فيديو : هدف #اليمن يتقدم 1 - 0 على #السعودية .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كاس_آسيا2023pic.twitter.com/Jum7vZ6gbu— قنوات الكاس (@alkasschannel) 10 сентября 2019 г.
وأدرك السعودي، هتان سلطان باهبري، التعادل للأخضر، عند الدقيقة 23.
فيديو : هدف #السعودية يتعادل 1 - 1 #اليمن .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كاس_آسيا2023pic.twitter.com/ui9BghoX7R— قنوات الكاس (@alkasschannel) 10 сентября 2019 г.
لكن اليمن تقدم مرة أخرى عبر لاعبه، عمر الداحي، الذي سجل الهدف الثاني لبلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.
فيديو : هدف #اليمن يتقدم 2 - 1 على #السعودية .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كاس_آسيا2023pic.twitter.com/2pGa8B6qPz— قنوات الكاس (@alkasschannel) 10 сентября 2019 г.
وأدرك السعودي، سالم الدوسري، التعادل للأخضر، في الدقيقة 48.
فيديو : هدف #السعودية تتعادل 2 - 2 مع #اليمن في الدقيقة 48 ضمن تصفيات مونديال #قطر2022 و #كاس_آسيا 2023 #WCQ2022pic.twitter.com/tBHSOCzJvI— قنوات الكاس (@alkasschannel) 10 сентября 2019 г.
. @SaudiNT 🇸🇦 يبدأ مشواره في #تصفيات_آسيا أمام #اليمن 🇾🇪 على استاد البحرين الوطني .— كأس آسيا (@afcasiancup_ar) 10 сентября 2019 г.
إليكم التشكيلة التي سيبدأ بها المنتخبان ⬇️ pic.twitter.com/heQNzcHsni
وخرج اليمن بالتعادل للمرة الثانية على التوالي، بعد الأول أمام نظيره السنغافوري، وبالنتيجة ذاتها (2-2)، يوم الخميس الماضي، ويشغل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين، بفارق نقطة أمام الأخضر السعودي، الذي لعب مباراة واحدة، حتى الآن.
بينما يتصدر منتخب سنغافورة ترتيب المجموعة، برصيد أربع نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه الفلسطيني.
في حين يقبع منتخب أوزبكستان في قاع الترتيب من دون نقاط.
المصدر: وكالات