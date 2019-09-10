شاهد..اليمن يفاجئ السعودية في تصفيات مونديال قطر 2022

حقق المنتخب اليمني مفاجأة كبيرة بتعادله مع نظيره السعودي (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وسجل المهاجم اليمني، محسن قراوي، هدف التقدم لبلاده مبكرا، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك السعودي، هتان سلطان باهبري، التعادل للأخضر، عند الدقيقة 23.

لكن اليمن تقدم مرة أخرى عبر لاعبه، عمر الداحي، الذي سجل الهدف الثاني لبلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وأدرك السعودي، سالم الدوسري، التعادل للأخضر، في الدقيقة 48.

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وخرج اليمن بالتعادل للمرة الثانية على التوالي، بعد الأول أمام نظيره السنغافوري، وبالنتيجة ذاتها (2-2)، يوم الخميس الماضي، ويشغل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين، بفارق نقطة أمام الأخضر السعودي، الذي لعب مباراة واحدة، حتى الآن.

بينما يتصدر منتخب سنغافورة ترتيب المجموعة، برصيد أربع نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه الفلسطيني.

في حين يقبع منتخب أوزبكستان في قاع الترتيب من دون نقاط.

المصدر: وكالات