أحرز المهاجم اليمني، محسن قراوي، هدفا رائعا في مرمى نظيره السعودي، خلال المباراة بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا 2023.

وتلقى محسن قراوي كرة طويلة، في منطقة جزاء الخصم فلعبها مقصية رائعة "عالطاير" من فوق رأس حارس المرمى السعودي، مسجلا هدف التقدم لبلاده مبكرا، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.

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وأعاد محسن قراوي إلى الأذهان الأهداف الجميلة للاعبين كبار، مثل الهدف التاريخي الذي سجله الهولندي ماركو فان باستن في مرمى الحارس السوفيتي الشهير رينات داساييف، في نهائي كأس الأمم الأوروبية 1988.

كما ذكر بهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى حارس يوفنتوس الإيطالي الأسطورة، جانلويجي بوفون، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2017، وغيرهما من الأهداف الجميلة.

المصدر: وكالات