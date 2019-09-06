ضرب النجم الدولي السوري فراس الخطيب عدة عصافير بحجر واحد، بمشاركته أمس في مباراة منتخب بلده أمام مضيفة الفلبيني، في الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وساهم الخطيب في فوز "نسور قاسيون"، بخمسة أهداف لهدفين، بتسجيله الهدف الثالث من ضربة جزاء.

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وبحسب المؤرخ الرياضي السوري، محمود قرقورا، فإن الخطيب بمشاركته في مباراة الفلبين، بات أول لاعب آسيوي يشارك في ست تصفيات لكأس العالم، وسابع لاعب ينخرط في ست تصفيات مونديالية عبر التاريخ، كما بات أول سوري يسجل في أربع تصفيات.

وعزز ابن الـ36 عاما، بهدفه في شباك الفلبين، موقعه في صدارة قائمة أفضل هدافي منتخب سوريا عبر التاريخ، برصيد 36 هدفا، ويبتعد بفارق 4 أهداف عن رجا رافع الوصيف.

وسيكون قائد منتخب سوريا، على موعد في العاشر من الشهر المقبل، لتعزيز سجله التهديفي الدولي، عندما يقود "نسور قاسيون" أمام المالديف، في ثاني جولات التصفيات المونديالية والآسيوية المشتركة.

المصدر: RT