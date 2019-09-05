شاهد.. منتخب سوريا يقلب الطاولة على الفلبين
حول منتخب سوريا تأخره بهدف أمام مضيفه الفلبيني، إلى فوز (5-2)، اليوم الخميس، في مباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وافتتح خافيير باتينو، باب التسجيل للفلبين مبكرا، في الدقيقة السادسة. وبعدها بعشر دقائق، عدل المهاجم عمر السومة النتيجة لسوريا، قبل أن يمنحها خالد المبيض، هدف التقدم بحلول الدقيقة 30.
الاسطورة عمر السومة يسجل هدف التعادل براسية جميلة@omaralsomah— ﮼محمدالمجيدي (@El6ji3i) September 5, 2019
#الفلبين_سوريا#صحيفه_السفير_الرياضيهpic.twitter.com/K239HAjdO5
الفلبين 1 : 2 سوريا ، المبيض https://t.co/eNtVCQOUf0— اهداف المباريات (@OnsidearV) September 5, 2019
ومع مطلع الشوط الثاني، عزز المخضرم فراس الخطيب، النتيجة لـ "نسور قاسيون"، بالهدف الثالث من نقطة الجزاء (الدقيقة 48)، قبل أن يعود السومة ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لسوريا في الدقيقة 58.
فيديو ...— في العارضة (@ALeasport) September 5, 2019
الهدف الثالث لمنتخبنا عن طريق فراس الخطيب pic.twitter.com/DW4EFH0QJK
تصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 1 × 4 سوريا | هدف الرابع سوريا عمر السومة راسية لا ترحم 😍😍👏🏻👏🏻 HD— فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019
Via : @if24hd__pic.twitter.com/goUowXd6fs
وقلص ميك أوت، الفارق للفلبين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83، لكن محمود المواس، أبى إلا أن يبقي الفارق ثلاثة أهداف، بإحرازه الهدف الخامس لسوريا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.
نصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 2 × 4 سوريا | هدف الثاني الفلبين HD— فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019
Via : @if24hd__pic.twitter.com/x9tMB5qGT0
نصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 2 × 5 سوريا | هدف الخامس سوريا محمد المواس HD— فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019
Via : @if24hd__pic.twitter.com/T3bO1N8hhk
وبهذه النتيجة، ارتقى منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب جزر المالديف، الذي تغلب اليوم أيضا على مضيفه غوام بهدف دون رد.
المصدر: RT