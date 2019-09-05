شاهد.. منتخب سوريا يقلب الطاولة على الفلبين

حول منتخب سوريا تأخره بهدف أمام مضيفه الفلبيني، إلى فوز (5-2)، اليوم الخميس، في مباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وافتتح خافيير باتينو، باب التسجيل للفلبين مبكرا، في الدقيقة السادسة. وبعدها بعشر دقائق، عدل المهاجم عمر السومة النتيجة لسوريا، قبل أن يمنحها خالد المبيض، هدف التقدم بحلول الدقيقة 30.

الفلبين 1 : 2 سوريا ، المبيض https://t.co/eNtVCQOUf0 — اهداف المباريات (@OnsidearV) September 5, 2019

ومع مطلع الشوط الثاني، عزز المخضرم فراس الخطيب، النتيجة لـ "نسور قاسيون"، بالهدف الثالث من نقطة الجزاء (الدقيقة 48)، قبل أن يعود السومة ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لسوريا في الدقيقة 58.

فيديو ...

الهدف الثالث لمنتخبنا عن طريق فراس الخطيب pic.twitter.com/DW4EFH0QJK — في العارضة (@ALeasport) September 5, 2019

تصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 1 × 4 سوريا | هدف الرابع سوريا عمر السومة راسية لا ترحم 😍😍👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd__pic.twitter.com/goUowXd6fs — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

وقلص ميك أوت، الفارق للفلبين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83، لكن محمود المواس، أبى إلا أن يبقي الفارق ثلاثة أهداف، بإحرازه الهدف الخامس لسوريا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

نصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 2 × 4 سوريا | هدف الثاني الفلبين HD



Via : @if24hd__pic.twitter.com/x9tMB5qGT0 — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

نصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 2 × 5 سوريا | هدف الخامس سوريا محمد المواس HD



Via : @if24hd__pic.twitter.com/T3bO1N8hhk — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

وبهذه النتيجة، ارتقى منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب جزر المالديف، الذي تغلب اليوم أيضا على مضيفه غوام بهدف دون رد.

المصدر: RT