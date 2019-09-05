تشكيلة منتخب سوريا المتوقعة لمباراة الفلبين

تنتظر الجماهير السورية بفارغ الصبر مباراة منتخب "نسور قاسيون" ومضيفه الفلبين، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وستقام المباراة اليوم الخميس، في مدينة باكولود، في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتوقع أن يعتمد مدرب منتخب سوريا فجر إبراهيم، على التشكيلة الأساسية التالية في مواجهة الفلبين الهامة:

في حراسة المرمى: إبراهيم عالمة

في خط الدفاع: عمرو الميداني، أحمد الصالح، عمرو جنيات، وحسين جويد.

في خط الوسط: خالد مبيض، محمد زاهر الميداني، محمود المواس، ومحمد الأحمد.

في خط الهجوم: فراس الخطيب وعمر السومة.

وأقيمت اليوم مواجهة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وجمعت منتخب غوام بضيفه منتخب جزر المالديف، وانتهت بفوز الضيوف بهدف دون رد.

ويتأهل متصدر المجموعة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين، وأيضا إلى المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

المصدر: RT