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شاهد.. فيديو لزوجة محرز يثير ضجة عارمة في بريطانيا

الرياضة

شاهد.. فيديو لزوجة محرز يثير ضجة عارمة في بريطانيا
شاهد.. فيديو لزوجة محرز يثير ضجة عارمة في بريطانيا
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أثارت ريتا جوهال، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، بعد نشر فيديو لها وهي تقود سيارتها في وضع خطر.

وتظهر ريتا في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في "إنستغرام"، قبل أن تعود وتحذفه، وهي تقود سيارتها بينما تضع قدميها على لوحة القيادة، وتمسك المقود بيدها اليمنى، بينما تسند رأسها إلى اليد الأخرى، واضعة مرفقها على ركبة ساقها الممدودة.

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ويبدو من خلال اللقطات أن الفيديو تم تصويره من قبل شخص آخر يجلس بجانب ريتا، بينما كانت الأخيرة تسير على طريق سريع.

وتعرضت عارضة الأزياء السابقة، لانتقادات لاذعة بسبب هذا الفيديو الذي تم تناقله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

وقال المتحدث باسم منظمة "آر إيه سي" للسيارات: "السائق الذي يضع قدميه على لوحة القيادة لن يكون قادرا على التوقف في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر، وقد تكون عواقب هذا مأساوية".

من جانبه، صرح إدموند كينغ، رئيس جمعية "الأتومبيل" لتأمين السيارات، بأنه "يتعين على سائقي السيارات الحفاظ على أقدامهم على الأرض، من أجل سهولة الوصول إلى الدواسات في حالة الطوارئ، فالسائق الذي يرفع قدميه عن الأرض لن يتمكن من التوقف".

كما علق أحد الرواد على الفيديو قائلا: "الجنون بعينه.. كانت ستقتل شخصا ما".

جدير بالذكر أن ريتا بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز قبل انضمامه إلى  مانشستر سيتي صيف العام الماضي قادما من ليستر سيتي، وأنجبت منه ابنتين.

 المصدر: "تويتر" + "يوتيوب"

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