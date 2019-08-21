صديقة رونالدو تظهر في إعلان فاضح

ظهرت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إعلان مثير للترويج لخط أزياء ملابس داخلية خاص بأحد العلامات التجارية.

وظهرت رودريغيز البالغة من العمر 25 عاما، بكامل أنوثتها بارتدائها مجموعة من الملابس الداخلية، التي عكست من خلالها شخصيتها الجريئة.

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yamamayofficial/instagram.com

وأظهرت رودريغيز خلال الإعلان الترويجي، موهبتها في الرقص، حيث أدت مع عارضات أزياء أخريات مجموعة من الرقصات تخللتها حركات مثيرة، وهو ما جذب على صديقة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر: وكالات