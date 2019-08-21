صديقة رونالدو تظهر في إعلان فاضح

صديقة رونالدو تظهر في إعلان مثير
ظهرت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إعلان مثير للترويج لخط أزياء ملابس داخلية خاص بأحد العلامات التجارية.
وظهرت رودريغيز البالغة من العمر 25 عاما، بكامل أنوثتها بارتدائها مجموعة من الملابس الداخلية، التي عكست من خلالها شخصيتها الجريئة.
وأظهرت رودريغيز خلال الإعلان الترويجي، موهبتها في الرقص، حيث أدت مع عارضات أزياء أخريات مجموعة من الرقصات تخللتها حركات مثيرة، وهو ما جذب على صديقة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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Me encanta anunciaros que una campaña más tengo el honor de ser embajadora de @yamamayofficial 💥💌!!! Fue maravilloso revivir las clases de danza que tan feliz me han hecho desde niña, durante todo el proyecto tuve los sentimientos a flor de piel 🧚🧚💛💛 Grazie infinito #everybody ❤️❤️❤️
المصدر: وكالات