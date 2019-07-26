أكد قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، أنه لم يتعمد تجاهل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وأنه لم يتجنب مصافحته أثناء التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

ونشر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي مقطع فيديو للاعب رياض محرز، وأرفقه "بتغريدة" نقل فيها عن محرز قوله: "لم أقصد أبدا تجاهل رئيس الوزراء المصري الذي لا أعرفه أصلا".

وأضاف اللاعب قائلا: "أعتذر للشعب المصري إذا شعر المعني بأنني أخطأت في حقه".

وتابع دراجي في تغريدته أن "تصريح محرز جاء مباشرة بعد توضيح سفير مصر في الجزائر بأن محرز لم يقصد الإساءة فلا داعي للتأويلات والمزايدات".

توضيح رياض محرز :

_"لم اقصد ابدا تجاهل رئيس الوزراء المصري الذي لا أعرفه أصلا"..

_"أعتذر للشعب المصري اذا شعر المعني بانني أخطأت في حقه"

تصريح محرز جاء مباشرة بعد توضيح سفير مصر في الجزائر بأن محرز لم يقصد الإساءة فلا داعي للتأويلات والمزايدات.. https://t.co/xHRtnW2UpW — hafid derradji (@derradjihafid) 26 июля 2019 г.

وأثارت عدم مصافحة محرز لرئيس الوزراء المصري جدلا واسعا، بعد أن رصدته عدسات الكاميرات وهو يبتعد عن مصافحة مدبولي ووزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، خلال مراسم تتويج منتخب "محاربو الصحراء" بكأس أمم إفريقيا 2019 في القاهرة، الشهر الماضي.

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وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ طالب من خلاله منع نجم مانشستر سيتي من الدخول إلى مصر، كما تناقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات مختلفة تهاجم قائد المنتخب الجزائري.

وقاد رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، المنتخب الجزائري للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في التاريخ، والأولى بعد 29 عاما من التتويج الأول في دورة 1990 التي نظمتها الجزائر.

وأحرز قائد منتخب "محاربو الصحراء" 3 أهداف، كان أهمها الهدف الثاني في مرمى نيجيريا، في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما في الدور قبل النهائي للبطولة.

المصدر: وكالات