بلاغ مصري يطالب بمعاقبة محرز لـ"تجاهله" رئيس الوزراء المصري أثناء التتويج (فيديو)

أعلن المحامي المصري سمير صبري، التقدم ببلاغ رسمي للمستشار نبيل أحمد صادق النائب المصري العام، لإدراج قائد المنتخب الجزائري رياض محرز على قوائم الممنوعين من دخول مصر.

وقال صبري، في تصريح صحفي، إن محرز قام بازدراء رئيس مجلس الوزراء المصري، أثناء تسلمه كأس بطولة الأمم الإفريقية خلال مراسم تتويج"محاربي الصحراء".

ويأتي ذلك بعد اتهامات لمحرز بتجاهله مصافحة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة المصري أشرف صبحي خلال تسلمه لكأس البطولة القارية.

#رياض_محرز

كلمه حق

رياض استلم ميداليته الذهبيه وسلم على كل المنصه بما فيهم رئيس الوزراء ووزير الرياضه المصرى

ثم جاء دور استلام الكاس بصفته كابتن وكان مقررا ان يستلمه من رئيس الكاف بدون سلام على احد تنسى وسلم على اول 3 ثم عاد واستلم الكاس

فبلاش حساسية مفرطه — Ahmed Gomaa (@AhmedGoma_Aswan) July 20, 2019

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف محرز، فمنهم من تحدث عن تجاهل متعمد، ومنهم من برر لقائد المنتخب الجزائري تصرفه كونه قد صافح كامل المسؤولين الواقفين على المنصة عندما استلم لاعبوا المنتخب الجزائري ميدالياتهم الذهبية.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات