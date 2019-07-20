بالفيديو.. لاعبو المنتخب الجزائري يهتفون لفلسطين أثناء احتفالهم باللقب الإفريقي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لاحتفال لاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم بعد تتويجهم بكأس الأمم الإفريقية، وهم يرددون الهتاف الشهير "فلسطين الشهداء".

ويظهر الفيديو، نجوم المنتخب الجزائري، رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف عطال، ورامي بن سبعيني، وهم يهتفون "فلسطين الشهدا".

لاعبون الجزائر من وسط الملعب يهتفون .. فلسطين الشهدا فلسطين❤

وبتلومونا بعشق الجزائر 💚💚💚💚💚🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/MiRQhYz1eo — sally 🇩🇿❤ (@SallyZakaria14) July 20, 2019

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ودائما ما تغني الجماهير الجزائرية لفلسطين، وتردد هذه الأهزوجة الشهيرة، إلا أن الجديد هو ترديدها من قبل اللاعبين المحتفين باللقب الأغلى في القارة السمراء.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي