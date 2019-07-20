نجم المنتخب المصري ينضم للدوري الإنجليزي

أكدت وسائل إعلام إنجليزية السبت أن نادي أستون فيلا الإنجليزي حسم صفقة التعاقد مع مهاجم المنتخب المصري، ونادي قاسم باشا التركي، محمود حسن المعروف بـ "تريزيغيه".

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن أستون فيلا توصل لاتفاق نهائي مع نادي قاسم باشا التركي لضم المصري "تريزيغيه" إلى صفوف الفريق الإنجليزي العائد حديثا للدوري الممتاز.

وتابعت الصحيفة أن أستون فيلا وافق على دفع مبلغ قيمته 8.75 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات "تريزيغيه".

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According to reports, Aston Villa have agreed £10m fee for Mahmoud Trezeguet from Kasimpasa.



Thoughts Villans? #avfcpic.twitter.com/4m0giYhYNY — AVFCchats (@AVFCchats) July 10, 2019

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وسيسافر "تريزيغيه" إلى إنجلترا الأسبوع المقبل من أجل الخضوع لفحوص طبية، وإكمال انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف أستون فيلا، لينضم إلى زميله بمنتخب الفراعنة أحمد المحمدي في الفريق.

وارتبط اسم "تريزيغيه" بالرحيل عن صفوف قاسم باشا والانتقال إلى الدوريات الأوروبية بعد تألقه مع الفريق التركي على مدار الموسمين الماضيين، وسجل 9 أهداف وصنع مثلها في الدوري التركي الموسم الماضي.

وكانت العديد من الأندية الأوروبية قد أبدت رغبتها بضم اللاعب البالغ 24 عاما، أبرزها غالطة سراي وفناربخشه من تركيا، وليون ومارسيليا من فرنسا، إلى جانب أستون فيلا وواتفورد وإيفرتون في إنجلترا.

المصدر: وكالات