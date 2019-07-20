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الجزائر تحضر لاستقبال "رسمي وشعبي" لنجوم المنتخب

الرياضة

الجزائر تحضر لاستقبال
AFP MOHAMED EL-SHAHED
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تستعد الجزائر لاستقبال بعثة منتخبها لكرة القدم العائد اليوم غداة تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بتغلبه على السنغال 1-0 في نهائي البطولة التي استضافتها مصر.

وأفاد مصدر حكومي بأن طائرة المنتخب الجزائري ستحط في مطار هواري بومدين عند الساعة الرابعة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وسيخصص له استقبال رسمي وشعبي.

وأوضح أنه من المقرر إقامة حفل "غذاء رسمي" لكل أعضاء البعثة، وعلى رأسها المدرب جمال بلماضي في المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر غرب العاصمة الجزائرية.

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ولم يحدد المصدر ما إذا كان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح سيشارك في مأدبة الغداء، علما بأنه كان حاضرا في إستاد القاهرة خلال المباراة النهائية.

وأفادت الإذاعة الجزائرية بأن "حافلة خاصة تم تجهيزها لتجول بأعضاء المنتخب في شوارع العاصمة" التي شهدت احتفالات عارمة حتى فجر اليوم.

وتغلب منتخب "محاربو الصحراء" على منتخب "أسود تيرانغا" بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية التي أقيمت في إستاد القاهرة الدولي، ليحرز "الخضر" اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

المصدر: "أ ف ب"

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