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رسالة مؤثرة لمحرز "الرابح الأكبر" بعد تتويج الجزائر

الرياضة

رسالة مؤثرة لمحرز
AFP GIUSEPPE CACACE
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وجه النجم الجزائري رياض محرز رسالة مؤثرة للجزائريين على حسابه الرسمي في "تويتر" مرفقة بصورة له لحظة رفعه الكأس مباشرة بعد النهائي وتتويج "الخضر" بكأس أمم إفريقيا.

وكتب محرز باللغة الفرنسية: "فخور جدا بأنني كنت قائدا لهذا المنتخب الرائع وملايين الجزائريين الذين ساندونا إلى غاية آخر لحظة وعبر كل مناطق العالم، أبطال إفريقيا، تحيا الجزائر".

وهنأ بدوره نادي مانشستر سيتي نجمه الجزائري بعدما قاد منتخب بلاده للقب الإفريقي الثاني، بالفوز على السنغال 1-0 الجمعة في نهائي "الكان" بإستاد القاهرة.

وكتب السيتي على "تويتر": "نجمنا رياض محرز بطلا لكأس الأمم الإفريقية 2019، مبروك يا رياض".

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وزاد محرز فرصه في التتويج بجائزة أفضل لاعب بالقارة السمراء في مواجهة أبرز منافسيه المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي خسر أمامه النهائي الإفريقي، والنجم المصري محمد صلاح.

وسبق لمحرز إحراز لقب اللاعب الأفضل في إفريقيا عام 2016، كما توج في الموسم الفائت بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

المصدر: "تويتر"

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