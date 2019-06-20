مصر تعتذر بعد نشر فيديو لكأس الأمم الإفريقية يظهر المغرب دون الصحراء

قدمت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 والتي تستضيفها مصر، اعتذارها للسلطات واتحاد كرة القدم المغربيين بسبب خطأ "غير مقصود".

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا يعرب خلاله عن اعتذار اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 من السلطات المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية بسبب ظهور لقطة في فيديو ترويجي للبطولة يظهر المغرب دون الصحراء الغربية، وتظهر فيه الصحراء بعلم جبهة "البوليساريو".

وطرحت في وقت سابق اليوم، الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وأثار فيديو الأغنية أزمة في المغرب، بعدما ظهرت خريطة المغرب دون الصحراء التي وضعت ضمن جبهة "البوليساريو" في الدقيقة 4:17.

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وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، غدا الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

المصدر: وكالات