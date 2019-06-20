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شاهد.. الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

الرياضة

شاهد.. الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019
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طرحت اليوم الخميس، الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، قبل انطلاقها غدا الجمعة، في مصر.

وشارك في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المطرب المصري حكيم، بالإضافة للمطرب النيجيري "فيمي كوتيه" والمطربة الإيفوارية "دوبيه".

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وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، غدا الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

المصدر: youtube

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