"بتر الصحراء" يشعل غضبا في المغرب عشية انطلاق كأس الأمم الإفريقية في مصر (صورة+ فيديو)

أثار فيديو الأغنية الرسمية لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "مصر 2019"، أزمة في المغرب، بعدما ظهرت خريطة المغرب دون الصحراء التي وضعت ضمن جبهة البوليساريو في الدقيقة 4:17.

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ووفقا لموقع "هسبريس"، فقد دفع الأمر إلى تحرك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الرباط، وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، ناصر بوريطة، اتصالا هاتفيا مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص موضوع الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا.

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وأضافت المصادر للموقع أن الجامعة تحركت، بالتنسيق مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من أجل "تصحيح هذا الخطأ الذي يرفضه المغرب".

ولا يتعلق الأمر فقط بالأغنية الرسمية لكأس إفريقيا، بل لاحظ عدد من المتتبعين أن موقع "Tazakir" المصري، المخصص لبيع تذاكر نهائيات كأس إفريقيا للأمم، يشير إلى "البوليساريو" بعد التسجيل فيه.

جدير بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سبق لها أن تقدمت باستفسار لمسؤولي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، واحتجت على الموقع المكلف ببيع تذاكر نهائيات أمم إفريقيا "مصر 2019".

المصدر: هسبريس