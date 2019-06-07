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تشيلسي يطعن بعقوبة "الفيفا"

الرياضة

تشيلسي يطعن بعقوبة
Reuters
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قدم نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" التي تمنعه من ضم لاعبين جدد.

وتعرض تشيلسي للعقوبة في فبراير الماضي لانتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري.

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وقال تشيلسي الشهر الماضي إنه سيطعن على العقوبة التي تحرمه من ضم لاعبين جدد في فترتي انتقالات أو لمدة عام واحد فعليا.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أن النادي ومقره لندن، قدم الطعن ولم تضع جدولا زمنيا للبت فيه.

المصدر: "رويترز"

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