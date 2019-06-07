مسلسل فضائح نيمار يستمر على خلفية نشر صور حميمة

تفاقمت مشاكل النجم البرازيلي نيمار، إذ استدعته شرطة ريو دي جانيرو، للاستماع إلى إفادته في تحقيق حول ما إذا كان قد انتهك القانون، بنشره صورا حميمة للمرأة التي تتهمه بالاغتصاب.

ودخل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مركز الشرطة للدفاع عن نفسه وهو على كرسي متحرك، ليتابع طريقه على عكازين، بعد أن تعرض قبلها بليلة إلى التواء في كاحله خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد قطر استعدادا لكوبا أميركا، ما سيحرمه من خوض البطولة القارية.

Brazilian footballer Neymar gives a statement to police, following an accusation of rape against him pic.twitter.com/bdbr3Vov58 — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 7, 2019

وجاءت تهمة الاغتصاب لتزيد من محن لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي يزعم بأن السيدة البرازيلية التي تتهمه نصبت له "فخا".

وفي مقابلة بثتها شبكة "إس بي تي" خرجت ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا عن صمتها، معتبرة أن ما تعرضت له "كان اعتداء مع اغتصاب".

وتداولت وسائل إعلام برازيلية منها "ريكورد تي في" وقناة "غلوبو"، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا قصيرا مدته نحو دقيقة وسبع ثوان، يظهر نيمار ودي سوزا في ما يبدو أنها غرفة نوم، قبل أن يتمددا على السرير ويصبح وجه كل منهما خارج إطار آلة التصوير.

ورد اللاعب البالغ 27 عاما في شريط بثه الأحد عبر "إنستغرام"، بأنه ضحية "فخ" نصب له، مشيرا إلى أن الحقيقة "هي عكس (الاتهامات) تماما"، عارضا في الشريط الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق "واتساب"، بما فيها صور عارية تسلمها منها، مع إخفاء اسمها، قبل أن يتم حذف الفيديو من "إنستغرام".

وحسب موقع "أوول"، فقد أقامت المدعية ثلاثة أيام في باريس من 15 إلى 17 مايو، وانتظرت حتى يوم الجمعة الماضي للتقدم بشكوى بعد عودتها إلى البرازيل، لأنها شعرت بأن "عواطفها قد جرحت".

Najila first interview after the rape allegation against Neymar - English translation

full video here >>https://t.co/7RaYbsHkvZ



I have converted to team Najila but not for the reasons - you think -watch the video and you will understand especially for my female audience pic.twitter.com/d8wKwxzBkz — Galacticos (@Galacticoshala) June 7, 2019

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ورغم "حساسية" تهمة الاغتصاب بحق شخصية بحجم نيمار، لم يتوان الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو عن تقديم دعمه العلني للاعب قبل المباراة الودية ضد قطر 2-0، ثم قام بزيارته في المستشفى لاحقا.

لكن الشركات الراعية لنيمار ليست هادئة بتاتا، إذ ألغت "ماستركارد" حملة إعلانية بطلها النجم البرازيلي كان من المقرر بثها خلال كوبا أميركا بحسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، في حين أعربت "نايكي" عن "قلقها العميق".

كما تترك إصابة نيمار علامة استفهام حول مستقبل اللاعب الذي كلف باريس سان جيرمان مبلغا قياسيا قدره 222 مليون يورو أي ما يعادل (248 مليون دولار) لفك ارتباطه ببرشلونة صيف 2017.

المصدر: أ ف ب