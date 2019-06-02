 
مباشر

وسائل إعلام تكشف هوية الفتاة التي اقتحمت الميدان أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الرياضة

وسائل إعلام تكشف هوية الفتاة التي اقتحمت الميدان أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
AFP GABRIEL BOUYS
فريق "ليفربول" يفوز على فريق "توتنهام" بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مدريد، إسبانيا، 1 يونيو 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxjm

كشفت وسائل إعلام دولية هوية الفتاة التي اقتحمت الميدان وهي شبه عارية أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي جرى أمس السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكتب موقع "تشيمبيونات" الرياضي الروسي أن الحديث يدور عن الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كينسي فولانسكي، التي تظهر صورها مرارا على أغلفة المجلات للرجال.

وأشار الموقع إلى أن هذه العملية من الممكن أن يكون منظمها البلوغر فيتالي زدوروفيتسكي المنتمي لأصول روسية ومقيم في الولايات المتحدة، والذي سبق أن اقتحم هو نفسه أيضا الميدان في نهائي دوري بطولة العالم لكرة القدم عام 2014. فقد نشر هذا البلوغر عشية المباراة تسجيل فيديو مع الممثلة فولانسكي، متوعدا بـ "مفاجأة".

وسائل إعلام تكشف هوية الفتاة التي اقتحمت الميدان أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
PIERRE-PHILIPPE MARCOU
فتاة تركض إلى الميدان أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مدريد، إسبانيا، 1 يونيو 2019

وتوقفت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي "ليفربول" و"توتنهام" البريطانيين لفترة قصيرة بسبب الفتاة التي ركضت إلى الميدان في الشوط الأول من المباراة. وتمكن حراس الملعب من احتجازها وسحبها من الميدان.

وفاز "ليفربول" على "توتنهام" بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك لأول مرة منذ عام 2005.

المصدر: championat.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

يستحمان داخل حافلة.. شابان يثيران استياء في المغرب والشرطة تتدخل