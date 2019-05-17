أكد مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام، أن صانع ألعاب الفريق، الدولي المغربي حكيم زياش، سيرحل عن فريق العاصمة الهولندية مع نهاية الموسم الحالي.

وقال أوفرمارس: "أياكس سيوافق على السماح لزياش بالرحيل هذا الصيف، إذا جاءه عرض من فريق كبير.. أندية عدة مهتمة بالتعاقد معه نظرا لأدائه هذا الموسم".

وتابع أوفرمارس: "لقد وعدنا حكيم بأننا سنوافق على رحيله.. عندما يحين الوقت، سيسمع الجميع عن ذلك".

Marc Overmars has confirmed Hakim Ziyech may leave Ajax this summer!



Where's the ideal place for him to move? pic.twitter.com/gDQOqdPRK3 — Footy Accumulators (@FootyAccums) 17 мая 2019 г.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن أندية ليفربول، وأرسنال، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، مستعدة للدخول في صراع، من أجل الظفر بخدمات النجم المغربي.

#CONFIRMED#Ajax director Marc Overmars has confirmed that winger Hakim Ziyech will leave the club in the summer. Where to next?🤔 pic.twitter.com/ju4fxLgVxL — FootySays (@Footy_Says) 17 мая 2019 г.

ويعيش زياش هذا الموسم أزهى الفترات في مسيرته الاحترافية، فقد بات الدولي المغربي البالغ من العمر 26 عاما، واحدا من الركائز الأساسية لنادي أياكس، وأكبر الحلول التي يعتمد عليها النادي الهولندي، حتى أن عشاق الفريق باتوا يلقبون زياش بالمهندس، لما يصنعه من مشاهد داخل الملعب بفضل لمساته الفنية الساحرة، وقدرته على إيجاد الثغرات من الكرات الثابتة.

وشارك زياش في 42 مباراة مع أياكس هذا الموسم في كافة المسابقات، وسجل 19 هدفا وصنع 15 آخر، وتوج مع الفريق بالثنائية المحلية (الكأس والدوري)، كما بلغ معه الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: readliverpoolfc.com