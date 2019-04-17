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شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
Reuters ANDREW YATES
شاهد.. 4 أهداف في أول عشر دقائق من مباراة السيتي وتوتنهام
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في الدقائق العشر الأولى المجنونة من مباراة مانشستر سيتي وضيفه توتنهام المقامة الآن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سجل الفريقان أربعة أهداف!

وتقدم السيتي مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق رحيم ستيرلينغ، قبل أن يرد توتنهام بهدفين متتاليين من توقيع الكوري الجنوب هيونغ مين سون، في الدقيقتين السابعة والتاسعة.

وفي الدقيقة العاشرة أدرك البرتغالي بيرناردو سيلفا التعادل للسيتي.

المصدر: تويتر

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