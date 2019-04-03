شاهد.. ميسي يعادل رقم رونالدو

أنقذ الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة من سقوط مدو أمام مضيفه فياريال، في مباراة أقيمت أمس لحساب الأسبوع الـ30 من الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل الإيجابي (4-4).

ولم يشارك ميسي في المباراة منذ بدايتها واكتفى بلعب الـ 30 دقيقة الأخيرة من اللقاء، لكنه وكعادته فقد كان حاسما، بعدما سجل هدفا مهما في الدقيقة (90)، قبل أن يضيف زميله الأوروغوياني لويس سواريز هدفا آخر في الوقت بدل الضائع، ليحول البارسا تأخره أمام الغواصات الصفراء بنتيجة (2-4) إلى تعادل (4-4).

هدف ميسي في شباك فياريال يحمل الرقم 414 في مسيرة صاحب الـ31 عاما في الدوري الإسباني، وهو نفس عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في مسابقات الدوري في إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا.

يذكر أن رونالدو (34 عاما)، أحرز 331 هدفا في الدوري الإسباني بقميص نادي ريال مدريد، و84 هدفا في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، و19 هدفا مع فريقه الحالي نادي يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: sports.ru