أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية
Reuters Sergio Perez
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تحفل الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم السبت، بمباريات نارية ومواجهات مثيرة، أبرزها مواجهة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وغريمه برشلونة.
ونستعرض هنا أبرز مباريات اليوم:
الدوري الإسباني:
ريال مدريد # برشلونة
هويسكا # إشبيلية
فياريال # ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإنجليزي:
توتنهام هوتسبير # أرسنال
مانشستر يونايتد # ساوثهامتون
بورنموث # مانشستر سيتي
وست هام يونايتد # نيوكاسل يونايتد
الدوري الإيطالي:
ميلان # ساسولو
لاتسيو # روما
إمبولي # بارما
الدوري الألماني:
بوروسيا مونشنغلادباخ # بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي:
كان # باريس سان جيرمان
نيم أولمبيك # رين
أنجيه # موناكو
المصدر: RT
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