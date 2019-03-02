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أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

الرياضة

أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية
Reuters Sergio Perez
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تحفل الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم السبت، بمباريات نارية ومواجهات مثيرة، أبرزها مواجهة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وغريمه برشلونة.

ونستعرض هنا أبرز مباريات اليوم:

الدوري الإسباني:

ريال مدريد # برشلونة

هويسكا # إشبيلية

فياريال # ديبورتيفو ألافيس

الدوري الإنجليزي:

توتنهام هوتسبير # أرسنال

مانشستر يونايتد # ساوثهامتون

بورنموث # مانشستر سيتي

وست هام يونايتد # نيوكاسل يونايتد

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الدوري الإيطالي:

ميلان # ساسولو

لاتسيو # روما

إمبولي # بارما

الدوري الألماني:

بوروسيا مونشنغلادباخ # بايرن ميونيخ

نورنبيرغ # لايبزيغ

آينتراخت فرانكفورت # هوفنهايم

الدوري الفرنسي:

كان # باريس سان جيرمان

نيم أولمبيك # رين

أنجيه # موناكو

المصدر: RT

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