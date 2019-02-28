فالنسيا يتخطى بيتيس ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي الكأس

نجح فالنسيا في تخطي ريال بيتيس وفاز عليه 1-0، اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليضرب موعدا مع برشلونة في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل رودريغو مورينو هدف المباراة الوحيد في (د.56).

ولن تكون مهمة فالنسيا سهلة في مواجهة الفريق الكتالوني الفائز باللقب في السنوات الخمس الأخيرة والساعي إلى رفع رصيده من الألقاب في هذه المسابقة إلى 31 لقبا.

وتخطى برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد الأربعاء، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في عقر دار الأخير ملعب سانتياغو برنابيو بعد أن تعادلا 1-1 على ملعب كامب نو.

وتقام المباراة النهائية في 25 مايو المقبل على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية.

المصدر: أ ف ب