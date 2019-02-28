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برشلونة يجدد عقد ألبا ويحصنه بشرط جزائي ضخم

الرياضة

برشلونة يجدد عقد ألبا ويحصنه بشرط جزائي ضخم
Reuters Juan Medina
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أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، لمدة 5 مواسم.

وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي: "برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم، حتى 30 يونيو 2024، وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو".

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وأضاف: "في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، الذي سيربط اللاعب بالنادي".

ويخوض ألبا موسمه السابع في صفوف البلوغرانا، ولعب 282 مباراة وسجل 14 هدفا.

المصدر: وكالات

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