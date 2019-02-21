أرسنال يجتاز عقبة باتي البيلاروسي في الدوري الأوروبي

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي، عقب فوزه عليه بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، في مباراة الإياب.

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افتتح الفريق الإنجليزي "المدفعجية" التسجيل بهدف مبكر، جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع البيلاروسي زاخار فولكوف خطأ في مرماه. وضاعف المدافع الألماني شكودرن موستافي النتيجة قبل ست دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

ومن ثم اختتم المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس ثلاثية أرسنال مع انقضاء ساعة كاملة من بداية المباراة.

وتفوق أرسنال على ضيفه البيلاروسي (3-1) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ذلك بعد أن كان قد خسر في لقاء الذهاب بهدف وحيد خارج أرضه، الأسبوع الماضي.

المصدر: RT