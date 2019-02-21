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فيديو.. زينيت بطرسبورغ يهزم فنربختشة التركي ويبلغ دور الـ 16 ليوروبا ليغ

الرياضة

فيديو.. زينيت بطرسبورغ يهزم فنربختشة التركي ويبلغ دور الـ 16 ليوروبا ليغ
Sputnik
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حجز فريق زينيت بطرسبورغ مقعدا له في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه فنربختشة التركي، إثر فوزه عليه (3-1)، في مباراة الإياب، التي جمعتهما اليوم الخميس.

وسجل الروسي ماغوميد أوزدويف الهدف الأول لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

ومن ثم أحرز زميله المهاجم الإيراني سردار أزمون هدفين، في الدقيقتين (37، 76).

بينما سجل التركي محمد توبال هدف فريقه الوحيد، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

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وحسم زينيت بطرسبورغ تأهله إلى دور الـ 16 لمسابقة يوروبا ليغ، بتفوقه على ضيفه فنربختشة (3-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ذلك بعد أن كان الفريق التركي، قد فاز بهدف وحيد على أرضه، الأسبوع الماضي.

 المصدر: RT

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