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كراسنودار الروسي يطيح بليفركوزن من الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

كراسنودار الروسي يطيح بليفركوزن من الدوري الأوروبي (فيديو)
Globallookpress
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أقصى فريق كراسنودار الروسي مضيفه باير ليفركوزن الألماني، من دور الـ 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم، إثر تعادله معه بهدف لمثله، في مباراة الإياب، التي جمعتهما اليوم الخميس.

وافتتح الروسي محمد سليمانوف التسجيل لفريقه، في الدقيقة 84، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

وأدرك التشيلي تشارلز أرانغويز هدف التعادل لأصحاب الأرض، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

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وانتزع كراسنودار بطاقة العبور إلى دور الـ 16 من الفريق الألماني بفضل قاعدة الهدف المسجل خارج الديار، وذلك بعد تعادلهما في مباراة الذهاب سلبا، الأسبوع الماضي، في مدينة كراسنودار الروسية.

 المصدر: RT

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