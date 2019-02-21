إنتر ميلان يؤكد علو كعبه على رابيد النمساوي بالدوري الأوروبي

جدد إنتر ميلان الإيطالي فوزه على ضيفه رابيد فيينا النمساوي (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحملت رباعية فريق أفاعي ميلانو توقيع كل من، الأوروغوياني ماتياس فيتشينو، وأندريا رانوكيا، والكرواتي إيفان بيريشيتش، وماتيو بوليتانو، في الدقائق (11، 18، 80، 87) على الترتيب.

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ولحق إنتر ميلان بركب المتأهلين إلى دور الـ 16 من مسابقة "يوروبا ليغ"، بعد تفوقه على رابيد فيينا (5-0)، بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد تغلبه عليه في لقاء الذهاب أيضا بهدف وحيد خارج أرضه، الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات