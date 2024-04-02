"كواكب النظام الشمسي".. أول فيلم من نوعه تعرضه القبة السماوية بموسكو

تعرض القبة السماوية في موسكو يوم 12 أبريل الذي يصادف يوم الفضاء الدولي لأول مرة فيلم "كواكب النظام الشمسي".

وقال ناطق باسم الخدمة الصحفية للقبة السماوية في موسكو في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية إن فيلم "كواكب النظام الشمسي" سيعرض لأول مرة في إطار القبة السماوية بكاملها. وسيحكي الفيلم، حسب الخدمة الصحفية، عن تغير أفكارنا حول كواكب نظامنا الشمسي. وسيساعد المشاهدين على تشكيل الصورة العلمية الحالية للكون، وبالتالي سيكون موضع اهتمام الأطفال والكبار على حد سواء.

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يعتمد الفيلم على البيانات العلمية الحالية التي تم الحصول عليها خلال البعثات الفضائية. وسيحكي أيضا عن المناقشات الدائرة حاليا في هذا المجال، بما في ذلك حول طبيعة تكوين تضاريس المريخ.

وسيتمكن المشاهدون، على وجه الخصوص، من التعرف على اللون الحقيقي لنبتون، و"الجبال" الموجودة على حلقات زحل ورؤية كيف يبدو سطح كوكب الزهرة ونبتون.

وقد تم تصوير الفيلم الذي يستغرق عرضه نصف ساعة في استوديو أفلام القبة السماوية في موسكو عام 2024.

يذكر أن القبة السماوية في موسكو تعد من أكبر وأقدم منشآت القبة السماوية في العالم، وتم إنشاؤها عام 1929، وتهدف أنشطتها إلى الترويج للعلوم الطبيعية وعلم الفلك بين المواطنين، ويوجد في مبنى القبة السماوية مرصد يمكنه رصد مختلف الأجرام السماوية.

المصدر: تاس