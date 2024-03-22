بوريسوف يناقش مع لوكاشينكو مسألة تأجيل إطلاق مركبة روسية على متنها أول رائد فضاء بيلاروسية

ذكرت وكالة "BelTA" أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وخلال مكالمة هاتفية، ناقش مع رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف تفاصيل تأجيل إطلاق مركبة "سويوز" الفضائية.

وتبعا للوكالة فإن بوريسوف أطلع الرئيس البيلاروسي على الأسباب التي أدت إلى تأجيل إطلاق مركبة Soyuz MS-25 من قاعدة بايكونور الفضائية، والتي ستحمل على متنها أول رائدة بيلاروسية إلى المحطة الفضائية الدولية، وأشار إلى أن الأسباب تمت معالجتها".

وقال بوريسوف:"جميع الأسباب التي أدت إلى إيقاف عملية إطلاق المركبة وتأجيل الرحلة تمت معالجتها وفقا للوائح المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، واستنتاجات اللجان الحكومية المختصة بالموضوع ستكون جاهزة اليوم الجمعة".

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وكانت "روس كوسموس" تخطط لإطلاق مركبة Soyuz MS-25 التي ستحمل رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا إلى المحطة الفضائية يوم الخميس 21 مارس الجاري، لكن العملية أوقفت قبل تنفيذ الإطلاق بثوان.

وأعلن رئيس "روس كوسموس" في وقت لاحق أن العملية أوقفت بسبب "انخفاض الجهد في التيار الكهربائي"، وتقرر تأجيل عملية الإطلاق حتى الـ 23 من مارس الجاري.

ويضم الطاقم الأساسي للمركبة رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي، ورائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا، ورائدة وكالة ناسا تريسي دايسون.

المصدر: وكالات روسية