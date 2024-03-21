"روس كوسموس" توقف إطلاق مركبة "سويوز إم إس -25" نحو المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة "روس كوسموس" إيقاف عملية إطلاق مركبة "سويوز إم إس -25" التي كانت ستقل روادا إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكان من المقرر أن يطلق صاروخ النقل Soyuz-2.1a الذي سيحمل المركبة "سيوز إم إس -25 " المأهولة من مطار بايكونور الفضائي في الساعة 16.21 بتوقيت موسكو، لكن العملية أوقفت قبل تنفيذ الإطلاق بثوان.

وضم الطاقم الأساسي للمركبة رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي، ورائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا، ورائدة وكالة ناسا تريسي دايسون. وهذه الرحلة هي الرابعة لرائد الفضاء الروسي والثالثة للأمريكية دايسون.

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وكان أوليغ نوفيتسكي قد تحدث في المؤتمر الصحفي اليوم عن الرحلة القادمة والعمل في المحطة ومؤشر انعدام الوزن. أما مارينا فاسيليفسكايا فتحدثت عن مشاعرها قبل الرحلة وتفاصيل البرنامج العلمي الذي ستنفذه على متن المحطة الفضائية الدولية، المتكون من خمس دراسات وعملين عامين في مجالات الطب والبيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء وسبر الأرض. وكذلك تصوير فيديو طيفي لسطح الكوكب، بالإضافة إلى تجارب اللاكتوفيرين والإعصار.

المصدر: تاس