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رائدة فضاء بيلاروسية ستزور عام 2024 المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رائدة فضاء بيلاروسية ستزور عام 2024 المحطة الفضائية الدولية
24newnews.ru
رائدة الفضاء مارينا فاسيليفسكايا والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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سيرسل طاقم البعثة الفضائية الـ21 الذي دخلته رائدة الفضاء البيلاروسية إلى المحطة الفضائية الدولية في مارس عام 2024 على متن مركبة " سويوز إم إس – 25".

أفاد بذلك الاثنين 29 مايو ناطق  باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأشار الناطق إلى أن الطاقم الأساسي للبعثة الـ21 يتضمن رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي ومواطنة بيلاروسية والرائد الأمريكي ترايسي دايسون.

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وحسب برنامج "روس كوسموس" فإن المواطنة البيلاروسية والرائد الروسي نوفيتسكي سيحققان رحلة فضائية قصيرة ا وسيعودان إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس – 24".

أما بعثة الرائد الأمريكي فستستمر لغاية سبتمبر عام 2024، ثم سيعود الأمريكي مع الرائدين الروسييْن أوليغ كونوننكو و نيقولاي تشوب إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس – 25".

وحسب المعلومات الواردة من مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء فإن المواطنة البيلاروسية هي مارينا فاسيلِفسكايا. أما البيلاروسية الأخرى أناستاسيا لينكوفا فستكون رائدة احتياطية في تلك البعثة الفضائية.

وتعمل مارينا فاسيلِفسكيا مضيفة في شركة الخطوط الجوية البيلاروسية "بيل آفيا". أما أناستاسيا لينكوفا فهي طبيبة أطفال في مركز جراحة الأطفال في مينسك.

المصدر: تاس

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