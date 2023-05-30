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أوليغ كونوننكو قد يصبح اول رائد فضاء سيقضي في مدار حول الأرض أكثر من 1000 يوم

الفضاء

أوليغ كونوننكو قد يصبح اول رائد فضاء سيقضي في مدار حول الأرض أكثر من 1000 يوم
fishki.net
رائد الفضاء أوليغ كونونينكو
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قد يصبح رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونِنكو أول رجل في العالم قضى فترة تزيد عن 1000 يوم في الفضاء.

وذلك نتيجة تحقيق البعثتيْن الفضائيتين الـ70 والـ71 على متن المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك في تقرير صحفي نشرته الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية.

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ووفقا لبرنامج "روس كوسموس" فإن بعثة أوليغ كونونشنكو و زميله الفضائي نيقولاي تشوب ستنطلق في سبتمبر عام 2023 وستستمر لغاية سبتمبر عام 2024 .

وحسب المعلومات الواردة من مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء فإن أوليغ كونوننكو أمضى في الفضاء إلى حد الآن 736 يوما و18 ساعة و43 دقيقة.

إذن فإن بعثته الفضائية المقبلة التي ستستغرق عاما واحدا تقريبا ستسمح له بتخطي 1000 يوم سيقضيها في مدار حول الأرض.

يذكر أن أوليغ كونونينكو ارتاد مدار الأرض في أثناء مسيرته الفضائية 4 مرات. وخلال هذه الفترة خرج 5 مرات من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف، واستغرقت كل تلك العمليات خارج المحطة 32 ساعة و13 دقيقة.

المصدر: تاس

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