سبيس إكس تطلق مجموعة جديدة من أقمار ستارلينك الصناعية

أعلنت شركة سبيس إكس أنها أطلقت إلى الفضاء صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه 52 قمرا صناعيا لشبكة ستارلينك الفضائية، المتاحة حاليا للمستخدمين في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

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وتشير الشركة في "تويتر"، إلى أن فالكون-9 أطلق يوم الثلاثاء في الساعة 22.14 بالتوقيت المحلي (يوم الأربعاء الساعة 5.14 بتوقيت موسكو)، من مركز كيندي للفضاء بولاية فلوريدا، وهو يحمل 52 قمرا صناعيا جديدا لشبكة ستارلينك.

وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ مايو 2019 أطلقت شركة سبيس إكس أكثر من 2600 قمرا صناعيا (من مجموع 11000) للعمل ضمن شبكة ستارلينك الفضائية التي تستخدم حاليا في أمريكا الشمالية وأوروبا واستراليا.

وتؤكد الشركة، على أن شبكة ستارلينك، ستكون قادرة على توصيل الإنترنت إلى أي نقطة في العالم بسرعة تبلغ 1 غيغابايت في الثانية.

المصدر: tass