"سبيس إكس" قد تختبر Starship في مدارات الأرض الشهر المقبل

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها قد تطلق نموذجا للمركبة الصاروخية Starship في أول رحلة مدارية في أغسطس المقبل.

وفي تدوينة له على "تويتر" قال مؤسس الشركة، إيلون موسك: " إذا سارت الاختبارات على ما يرام فإن الرحلة المدارية الأولى لنموذج المركبة الفضائية Starship من المفترض أن تجرى في أغسطس المقبل".

وكان نموذج صاروخ Starship الذي تطوره شركة "سبيس" إكس قد تعرض لحريق أثناء اختبارات محركاته يوم الثلاثاء الماضي في تكساس، وأشار موسك مؤسس الشركة إلى أن الحريق وقع عند بدء تشغيل المحركات.

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أعلنت"سبيس إكس" سابقا عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للصاروخ عام 2018.

ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" هذا النوع من الصواريخ في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ، وترسلها في مهمة لإيصال الأقمار الصناعية إلى الفضاء عام 2021، وبعدها بعام من المخطط أن تنقل شحنات إلى سطح القمر.

المصدر: فيستي