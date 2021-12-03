رواد ناسا ينجزون مهمة أخرى في الفضاء المفتوح

أعلنت وكالة ناسا أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية أنجزوا مهمة ناجحة أخرى في الفضاء المفتوح.

وقال بيان صادر عن الوكالة "عاد رائدا الفضاء توم مارشبورن و كيلا بارون إلى المحطة الفضائية الدولية بعد أن خرجا منها إلى الفضاء المفتوح لاستبدال أحد هوائيات المحطة".

وأضاف البيان "خرج الرائدان من المحطة يوم الخميس 2 ديسمبر الجاري، بتمام الساعة 6:15 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأنهيا مهمتهما في الساعة 12:47 من نفس اليوم، قضى الرواد هذا الوقت في استبدال أحد الهوائيات التابعة للقسم الأمريكي من المحطة".

POV: You’re tethered to the @Space_Station orbiting above your home planet. pic.twitter.com/cWTE0pU2qc — NASA (@NASA) December 2, 2021

وكان من المقرر أن يخرج الرائدان المذكوران في مهمتهما لاستبدال الهوائي في 30 نوفمبر الفائت لكن ناسا قررت تأجيل العملية قبل ساعات من بدئها حينها بسبب اقتراب حطام فضائي من المحطة.

“It was awesome!” Astronauts Kayla Barron and @AstroMarshburn concluded today’s spacewalk at 12:47pm ET (17:47 UTC). The duo replaced a faulty antenna and did some get-ahead tasks for future spacewalks: https://t.co/oKOxFXzoicpic.twitter.com/OLxgF7gTVn — NASA (@NASA) December 2, 2021

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروف، وأنطون شكابليروف، ورواد أمريكيون هم: مارك فاندي هاي، و راجا شاري، و وتوم مارشبورن، وكايلا بارون، إضافة إلى رائد الفضاء الألماني، ماتياس مورير.

المصدر: فيستي