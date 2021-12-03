"روس كوسموس" تحول أحد أجزاء الصاروخ الفضائي إلى درون يمكن إعادة استخدامه

قال مصدر في الصناعات الصاروخية الفضائية، إن هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، ستحول أحد أجزاء الصاروخ الحامل إلى درون طائر يمكن إعادة استخدامه.

وستقلع هذه المركبة الجوية بدون طيار، من مطار مثل الطائرة العادية.

وذكر المصدر، أن المختصين الروس يعملون منذ عام 2019، في مجال تصميم وتطوير مرحلة من الصاروخ الخفيف قابلة لإعادة الاستخدام تحت اسم "كريلو- إس في".

ووفقا للخطة، ستكون قادرة على العودة من الفضاء عن طريق الهبوط في تحليق أفقي مع القدرة على النزول على مدرجات الإقلاع والهبوط، وكذلك على الأرض العادية.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تجهيز"كريلو- إس في"، بجهاز للهبوط وبمحرك نفاث، بالإضافة إلى مقدمة مخروطية ليشبه الطائرة، مما سيسمح له بالإقلاع والطيران ثم العودة الى المطار.

وستكون هذه طائرة بدون طيار يتم إنشاؤها لاختبار مزايا ومواصفات تحليق هذا الجزء الصاروخي في الغلاف الجوي.

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ونوه المصدر بأن الاختبارات، ستجري لاحقا في أحد المطارات العسكرية الروسية.

وقال المصدر: "لم يتم بعد تحديد توقيت الاختبارات بدقة، ومن المفترض أن تتم أول رحلة جوية لهذا الدرون في النصف الثاني من عام 2022".

المصدر: نوفوستي