روسيا تطور موادا جديدة لاستخدامها في المركبات والصواريخ الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها وقعت مؤخرا عقودا مع إحدى الشركات الحكومية الروسية بهدف تطوير مواد جديدة ستستخدم في المركبات والصواريخ الفضائية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة إن الغرض من هذه الخطوة هو "تطوير مواد جديدة عبر تقنيات النانو لاستخدامها في مجال الصناعات الفضائية، حيث ستتمتع هذه المواد بخواص فريدة ومعايير خاصة من حيث المتانة والموثوقية، وستصنع بتقنيات تجعلها تتحمل الضغوطات وفروقها العالية أثناء تحليق المركبات الفضائية.. المواد الجديدة ستكون قادرة أيضا على تحمل التفاوت الكبير في درجات الحرارة، وستكون متينة كفاية لتحمل مختلف أنواع الاهتزازات، كما ستصمم ولتكون مقاومة لتأثيرات الإشعاعات الفضائية المختلفة".

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وأضاف البيان "تتضمن العقود الموقعة تطوير سبائك معدنية خاصة لاستخدامها في محركات صواريخ الفضاء، وتطوير خلائط معدنية مدعمة بألياف كربيد السيليكون لاستعمالها في هياكل الصواريخ الجديدة".

وأشارت "روس كوسموس" إلى أنها تسعى أيضا لتطوير مواد لاصقة خاصة ستستعمل في معدات المراقبة المخصصة للمركبات والمراكز الفضائية الجديدة، كما تهدف لتطوير مواد جديدة ستغني شركات صناعة الفضاء الروسية عن استيراد بعض المواد الخاصة من الخارج.

المصدر: فيستي