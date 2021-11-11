روسيا تطور أقمارا صناعية جديدة لمراقبة الغازات الدفيئة

أعلنت شركة Success Rockets الروسية عن تطويرقمر صناعي اختباري صمم لمراقبة الغازات التي قد تؤثر على الاحتباس الحراري.

وقال بيان صادر عن الشركة: "تطور Success Rockets نموذجا لأول قمر صناعي روسي مخصص لرصد المواد النشطة التي قد تؤثر على المناخ الأرضي، وعرض نموذج هذا القمر لأول مرة خلال فعاليات مؤتمر المناخ العالمي الذي عقد مؤخرا في غلاسكو".

وأضاف البيان "قمرنا المستقبلي سيحصل على أجهزة لقياس محتويات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بما في ذلك ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النيتروجين وغيرها من المواد.. نحن نخطط لإطلاق القمر الجديد عام 2022 لنبدا بتشغيله عام 2023".

3dnews

إقرأ المزيد

وأشار البيان أيضا إلى أن Success Rockets تتفاوض حاليا مع شركة Glavkosmos الروسية لإطلاق القمر الجديد إلى مدارات الأرض على متن أحد الصواريخ الروسية الصنع.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن Success Rockets تخطط لبناء منظومة متكاملة لمراقبة المناخ والغازات التي تؤثر على الاحتباس الحراري، وستشمل هذه المنظومة عشرات الأقمار الصناعية ومراكزا أرضية لمراقبة هذه الأقمار واستقبال وتحليل البيانات الواردة عنها.

المصدر: فيستي