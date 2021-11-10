حطام فضائي صيني يهدد المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في مجال الصناعات الفضائية الروسية أن المحطة الفضائية الدولية قد تنفذ مناورة لتفادي الاصطدام بحطام قمر صناعي صيني.

وقال المصدر لوكالة "نوفستي" الروسية "إن مركز التحكم بالمهام الفضائية الروسي قد يجري تعديلا على مدار المحطة الفضائية الدولية مساء اليوم الأربعاء لتفادي اصطدام المحطة ببقايا قمر صناعي صيني".

وأضاف "نحن نتحدث عن التهديد الذي قد يشكله جزء من بقايا قمر الأرصاد الجوية الصيني الذي دمرته الصين عام 2007 أثناء اختبارات لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية.. جزء هذا القمر قد يقترب إلى مسافة خطيرة من المحطة تمام الساعة 3:56 في 12 نوفمبر الجاري".

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وأشار المصدر إلى "أن تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية قد يجري مساء اليوم قرابة الساعة 23 بتوقيت موسكو، وخلاله سيرتفع مدارها بمقدار 1.2 كلم، ولتنفيذ هذه العملية ستستخدم محركات مركبة Progress MS-18 الملتحمة بها".

وتبعا للمصدر فإن "تعديل مدار المحطة قد يجري مساء اليوم حتى لا تتأثر عملية التحام مركبة Crew Dragon بالمحطة، والتي من المخطط أن تتم في 12 نوفمر الجاري تمام الساعة 3:10 بتوقيت موسكو".

المصدر: نوفوستي