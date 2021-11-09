رائد فرنسي يلتقط مشاهد رائعة للشفق القطبي الأرضي "الملتهب" من الفضاء

شهدت الشمس مؤخرا أحداثا عديدة، وأرسلت انبعاثات رائعة من المواد الشمسية التي وصلت إلى الأرض ما أطلق عرضا مذهلا للشفق القطبي على كوكبنا.

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ولم يقتصر مشهد الأمواج المتلألئة للأضواء الملونة على سكان الأرض، بل كان لطاقم محطة الفضاء الدولية فرصة رائعة لمراقبة الشفق القطبي من الفضاء.

وتظهر صورة حديثة شاركها رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، يوم الأحد 7 نوفمبر، على حسابه على "تويتر" عرضا مبهرا الشفق تهيمن عليه حلقة خضراء مشعة مع شظايا من الضوء المنبعثة من أنحناء كوكبنا.

والتقط رائد الفضاء توماس بيسكيه، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، الصورة التي توثق اللحظة التي يولد فيها التوهج الشمسي الشفق القطبي المذهل، في الأيام الأخيرة من مهمته المدارية، وهو يحقق بذلك أقصى استفادة منها.

وكتب بيسكيه على "تويتر": "لقد تعاملنا مع أقوى أحداث الشفق القطبي في البعثة بأكملها، فوق أمريكا الشمالية وكندا. ارتفاعات مذهلة أعلى من مدارنا، وحلقنا فوق مركز الحلقة مباشرة، والأمواج والنبضات السريعة والنبضات في كل مكان".

We were treated to the strongest auroras of the entire mission, over north America and Canada. Amazing spikes higher than our orbit🤩, and we flew right above the centre of the ring, rapid waves and pulses all over. #MissionAlphahttps://t.co/5rdb08ljhxpic.twitter.com/0liCkGvRCh — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 6, 2021

ويشرح العلم كيفية تشكل الشفق القطبي، حيث أنه يحدث عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض. وتقول وكالة ناسا: "عندما نرى الشفق القطبي المتوهج، نشاهد مليار تصادم فردي، يضيء خطوط المجال المغناطيسي للأرض".

La nature a décidé de nous offrir un bouquet final pour le départ : l’aurore boréale la plus intense de toute la mission… Nous avons volé au travers, le nez collé aux vitres. #MissionAlphahttps://t.co/wbMMyNnTzwpic.twitter.com/6gpwNFVrxt — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 6, 2021

لكن صورة بيسكيه الخاصة بمحطة الفضاء الدولية لا تتعلق بالعلم بقدر ما هي احتفال بالروعة المطلقة للظاهرة الشبيهة بالحلم. إنها تذكير بعلاقة كوكبنا بنجمنا، وهو مصدر الحياة والضوء.

المصدر: سي نت