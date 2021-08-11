انفجار مشرق للغاية يجعل المستعر المتكرر النادر RS Ophiuchus مرئيا في سماء الليل

يمر أحد المستعرات النادرة المتكررة بانفجار ملحمي، ويقول بعض مراقبي السماء إنه يمكنك رؤيته بالعين المجردة إذا عرفت أين تبحث بالنظر إلى الجنوب بعد غروب الشمس.

ويختلف المستعر أو الطارف عن المستعر الأعظم، وهو في الأساس نوع من تشنج الموت لنجم ضخم.

Recurrent Nova RS Ophiuchi is currently in outburst at magnitude +4.5/+5.0 over the past weekend... the last outburst was 2006. Look for the novae due south at dusk. More to come! pic.twitter.com/m63Ey7dV7P — Dave Dickinson (@Astroguyz) August 9, 2021

ومن ناحية أخرى، يحدث المستعر عادة عندما يمتص قزم أبيض في نظام ثنائي مجموعة كاملة من الغاز من شريكه الأكبر حتى يصل إلى كتلة تؤدي إلى انفجار نووي حراري. وعندما يقوم النجم بهذا بشكل متكرر، فهو مستعر متكرر.

ولا يوجد سوى سبعة مستعرات متكررة مؤكدة في مجرة ​​درب التبانة، وأحدها هو RS Ophiuchi، وهو مستعر واقع في كوكبة الحواء، على بعد نحو 4566 سنة ضوئية.

RS Ophiuchi OUTBURST

Taken by Ernesto Guido, Marco Rocchetto & Adriano Valvasori on August 9, 2021 @ Remotely from Australia through TELESCOPE LIVE networkhttps://t.co/ttjH74mm0l



recurrent nova RS Oph is in Outburst. The last large outburst of RS Oph occurred in Feb. 2006, → pic.twitter.com/FMqDZEQ0Xx — mizuho kai (@mizuho73700856) August 9, 2021

ويعرف RS Ophiuchi بأنه قزم أبيض في مدار قريب مع عملاق أحمر. وبينما يدور الاثنان حول بعضهما البعض، يتم سحب المادة، بشكل أساسي الهيدروجين، من العملاق الأحمر بواسطة القزم الأبيض الأصغر والأكثر كثافة.

Variable RS Ophiuchi is in outburst. Discovered a couple of nights earlier, we took this image of the field around the star last night. This animation compares our image and the DSS stock image. Normally mag 12, it has popped up to mag 5. It last 'blew' in 2006 and in 1985. pic.twitter.com/4iFbPdgdqs — COAA Astronomy (@COAA_Astronomy) August 11, 2021

RS Ophiuchi imaged with my telescope. A recurrent nova which is currently getting brighter.

Stacked image was really red and weird, so the edited version looks a bit off.

Canon 1300D on a 200/1000 Newton. 31x15s edited in GIMP pic.twitter.com/i3QxEQhFDD — Nightfury (@Nightfury_jan) August 10, 2021

ويتراكم هذا الهيدروجين على سطح القزم الأبيض، حيث يسخن. وبشكل دوري، تصبح الكتلة كبيرة جدا لدرجة أن الضغط ودرجة الحرارة في قاع الطبقة كافيان لإحداث انفجار نووي حراري، ما يؤدي إلى طرد المواد الزائدة بعنف إلى الفضاء بسرعات تقارب 2600 كيلومتر في الثانية.

RS Ophiuchi is a recurrent nova 5,000 light-years away. It has been observed to erupt in 1898, 1933, 1958, 1967, 1985, and 2006.

Just now has erupted again and reached magnitude 4.6 last August 9th, 2021, according Filipp Romanov.



Image: @romanov_filipppic.twitter.com/xloKYGWz1r — Xavi Bros (@Xavi_Bros) August 10, 2021

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وسطع النجم الصغير فجأة 600 ضعف يوم الأحد، وفقا لتوني فيليبس في موقع Spaceweather.com. وتظهر الملاحظات ،التي نُشرت يوم الاثنين 9 أغسطس، أن المستعر استمر في النمو بشكل أكثر إشراقا ولا يزال مشرقا.

وكتب فيليبس: "عند الدرجة الخامسة، يكون الانفجار الحالي مرئيا للعين المجردة، وإن كان ذلك بالكاد ظاهرا. وسوف يسمح لك المنظار أو التلسكوب برؤيته بسهولة. انظر إلى الجنوب بعد غروب الشمس. الحواء معلقة عاليا في السماء فوق الأبراج المعروفة أكثر من العقرب والقوس".

وإذا فاتك العرض هذه المرة، فقد تحصل على فرصة أخرى ولكن عليك التحلي بالصبر، حيث ينفجر RS Ophiuchi مرة واحدة كل 15 إلى 20 عاما فقط، وكان آخر انفجار مسجل له في عام 2006.

المصدر: سي نت