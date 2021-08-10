مركبة فضائية تصور مشهدا رائعا لثلاث فوهات صدمية على سطح الكوكب الأحمر (صور)

التقطت المركبة المدارية ExoMars Trace Gas Orbiter صورا مذهلة تظهر ثلاث حفر محاذية لبعضها بشكل جميل على سطح المريخ.

ولا توجد محيطات أو بحيرات، ولا غابات، ولا توجد مدن بالتأكيد. والنتيجة هي عالم غريب تماما تقريبا، وسطحه المليء بالندب مكشوف تحت سماء برتقالية.

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وهذا يعني أننا نتعامل مع الصور المأخوذة من مدارات المريخ التي تظهر لنا مناظر لا تشبه أي شيء يمكن أن نراه على الأرض، مثل صورة السهل البركاني المشوه بفوهات صدمية، والتي التقطتها مركبة ExoMars Trace Gas Orbiter، وهي مشروع تعاوني بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وجزء من برنامج ExoMars.

والمنطقة التي نراها في الصورة هي Lunae Planum، وهي منطقة انتقالية بين الأراضي المنخفضة الشمالية والمجمع البركاني Tharsis Montes، والذي يُعتقد أنه مسؤول عن رواسب الحمم البركانية في معظم المنطقة. ويمكن أن تساعد مثل هذه الصور في فهم العمليات البركانية في السابق على المريخ.

وتوضح وكالة الفضاء الأوروبية: "من خلال تكبير الفوهات الصدمية الكبيرة، من الممكن رؤية طبقات في الحافة الداخلية يمكن أن تمثل التراكم المتتالي لتدفقات الحمم البركانية في هذه المنطقة". وهذا يعني أنه في المنطقة، كان النشاط البركاني قويا بشكل خاص، مع حدوث العديد من الانفجارات البركانية. ويمكن لعلماء الكواكب بعد ذلك، من هذا التقسيم الطبقي، محاولة تتبع التاريخ الجيولوجي للمكان والكوكب، والجمع بين هذه الملاحظة الصغيرة والعديد من الملاحظات الأخرى.

ولا نعرف ما إذا كان المريخ ما يزال نشطا بركانيا اليوم. ولكن لفترة طويلة، اعتقد العلماء أنه كان ميتا بشكل لا لبس فيه، لكن الأدلة الحديثة تشير إلى أنه قد لا تكون كذلك.

📸 New photo from #Mars taken 22 March 2021 by my @ExoMars_CaSSIS camera! These three impact #craters are located in the Lunae Planum region, which is covered by large deposits of lava. Zoom into the largest crater to see possible lava layers! Hi-res👉 https://t.co/ydSMVC5dhOpic.twitter.com/6SdfTzvu9k — ExoMars orbiter (@ESA_TGO) August 6, 2021

ويمكن أن تساعد دراسة الاضطرابات في الأسطح البركانية علماء الجيولوجيا الكوكبية على معرفة وقت حدوث تدفقات الحمم البركانية، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تجميع التاريخ البركاني للكوكب.

These three impact #craters are located in the Lunae Planum region on #Mars. This region is covered by large deposits of lava, probably from the volcanoes of Tharsis Montes. The layers (or strata) of lava are clearly visible inside the largest crater. Image taken on 22 March 2021 pic.twitter.com/r6DnVS5hOp — ExoMars CaSSIS (@ExoMars_CaSSIS) August 6, 2021

ويشار إلى أن المهمة الرئيسية لمركبة ExoMars Trace Gas Orbiter تتمثل في البحث في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر (حيث تقوم بعمل ممتاز)، لكنها تحتوي أيضا على كاميرا، CaSSIS، والتي تصور المريخ يوميا، وبفضلها، يملك العلماء صورا إضافية فريدة للسطح.

المصدر: ساينس ألرت