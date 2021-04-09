التحام المركبة "سويوز إم إس-18" بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح

التحمت منذ قليل (14:09 بتوقيت موسكو) المركبة الفضائية "سويوز إم إس-18" بالمحطة الفضائية الدولية.

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وكانت المركبة قد انطلقت صباح اليوم، في الساعة 10:42 بتوقيت موسكو، محمولة على الصاروخ "سويوز-2.1a" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، بالتزامن مع الذكرى الستين لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء، والتي كان على متنها رائد الفضاء السوفيتي، يوري غاغارين. وقد وضعت، بهذه المناسبة، صورة يوري غاغارين والأحرف الأولى من اسمه على متن الصاروخ.

وقد أتمت المركبة دورتين فقط حول كوكب الأرض، خلال 3 ساعات ونصف الساعة، بعد أن تم إرسال المركبة الفضائية بهذا المخطط لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي، حيث التحمت المركبة آنذاك بعد 3 ساعات و3 دقائق.

المصدر: RT