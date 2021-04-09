روسيا والإمارات تجهزان "منصة غاغارين" لإطلاق صاروخ جديد

تضم قاعدة "بايكونور" الفضائية منشأة تخلد ذكرى رائد الفضاء الأول السوفيتي يوري غاغارين.

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وكشف كونستانتين بوسيغين، رئيس مدينة بايكونور، الذي تحدث لـ"سبوتنيك" عشية الذكرى الـ60 للرحلة الفضائية الأولى، أن هذه المنشأة هي المنصة التي انطلق منها رائد الفضاء الأول.

والآن لا تنطلق الصواريخ من "منصة غاغارين" لأنها تخضع للإصلاح والترميم، وتقوم روسيا بهذا العمل منذ عام 2021 بمساعدة كازاخستان التي تقع قاعدة بايكونور داخل أراضيها ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الترميمات إلى تهيئة "منصة غاغارين" لإطلاق صواريخ جديدة من نوع "سويوز".

وهناك منصة أخرى تمسها يد الترميم انطلقت منها صواريخ "زينيت" ويبدأ منذ عام 2021 العمل على تهيئتها لإطلاق صواريخ "سويوز-5".

وتحل في 12 أبريل الجاري الذكرى الـ60 للرحلة الفضائية الأولى التي دشنت عصرا جديدا، عصر استكشاف الفضاء، وأنجزها أحد أبناء روسيا، يوري غاغارين، الذي أصبح أول إنسان راد مجاهل الفضاء.

المصدر: سبوتنيك