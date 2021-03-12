 
مباشر

طاقم المحطة الفضائية الدولية يتأكد من عدم استمرار تسرب الهواء

الفضاء

طاقم المحطة الفضائية الدولية يتأكد من عدم استمرار تسرب الهواء
Reuters NASA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/py61

أكدت شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ والفضاء أن طاقم المحطة الفضائية الدولية سيتأكد يوم الجمعة من عدم تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" بعد الأعمال لسد شق تعرضت له.

واختتم رائدا الفضاء الروسيان سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف يوم الخميس أعمال الترميم في وحدة "زفيزدا"، وسيقومان يوم الجمعة بإغلاق الفتحات في الوحدة والتأكد من مستوى الضغط فيها.

يذكر أنه تم رصد تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر 2019.

وفي أكتوبر 2020 رصد الطاقم الشق الأول في وحدة "زفيزدا" وقام بسده بحلول مارس الجاري.

إقرأ المزيد
هل تؤثر الشقوق على تمديد خدمة المحطة الفضائية الدولية؟
هل تؤثر الشقوق على تمديد خدمة المحطة الفضائية الدولية؟

وفي وقت لاحق تم اكتشاف شق آخر، تمكن الطاقم من سده أيضا.

وكان الشقان يتسببان بانخفاض الضغط وتسرب الهواء من المحطة، لكن ذلك لا يمثل خطرا على حياة الطاقم حيث توجد في المحطة مخزونات من الهواء والأكسجين والنيتروجين، ويتم نقل مخزونات جديدة من الأرض إلى المحطة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا